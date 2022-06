Eliane: “O Governo tende a lavar as mãos se houver tumulto de rua pela eleição”

O escândalo das denúncias contra Pedro Guimarães, de assédio sexual, vem à tona numa sequência de péssimas notícias para o presidente Bolsonaro em várias áreas, enquanto a CPI do Ministério da Educação avança. Sobre o assunto, Eliane diz: “Quem disputa reeleição é vidraça – tudo que acontece no governo acaba respingando sobre o candidato. Então tem a situação econômica, o assassinado de Dom Phillips e Bruno Pereira e, agora, tem o pastor, ex ministro do MEC, preso, além de Pedro Guimarães caindo. E o pior: o governo sabia”.

Coordenador da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o presidente não terá como controlar uma eventual reação violenta de apoiadores que contestem o resultado das urnas. Flávio não quis confirmar se Bolsonaro reconheceria uma derrota, mas negou que planeje estimular um levante. “Algo incentivado pelo presidente Bolsonaro, a chance é zero”, disse ele em entrevista ao Estadão. “O Governo, no mínimo, tende a lavar as mãos se houver tumulto de rua dependendo do resultado da eleição”, opina Cantanhêde.

