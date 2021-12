Eliane: ‘O que se fala agora é união de forças liberais e democráticas’

Cantanhêde escreve em sua coluna no Estadão: “As pesquisas vão confirmando o que os políticos, contra ou a favor dele, já vinham detectando: o ex-presidente Lula está consolidado com folga na liderança do primeiro turno, mas pode ter grandes dificuldades no segundo. Seu risco é enfrentar a mesma onda de rejeição ao PT e a ele que embalou a vitória do improvável Jair Bolsonaro. Já há sinais, inclusive, de que Lula continua com grande vantagem também no segundo turno, mas perde alguns pontos tanto no confronto direto com Bolsonaro, agora no PL, quanto com o seu ‘algoz’ Sérgio Moro, do Podemos.”

O Centrão se articulou na quarta-feira para enfraquecer o ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato do Podemos à Presidência, e impedir que a Proposta de Emenda à Constituição sobre a prisão após segunda instância fosse aprovada. Diante de uma manobra na qual o bloco trocou mais de 15 dos 34 deputados titulares e suplentes na comissão especial encarregada de analisar o assunto, o deputado Fábio Trad (PSD-MS), relator da PEC, retirou o parecer da pauta.

