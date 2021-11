Eliane: ‘O Senado tem sido um anteparo às audácias da Câmara’

Depois de muita confusão e troca de acusações, o PSDB decidiu concluir até o próximo domingo, 28, o processo de prévias para a escolha do candidato tucano à Presidência, abrindo a possibilidade de um plano B. A ideia é contratar outra empresa para terminar a eleição interna, caso não haja segurança de que o atual sistema vá funcionar. As prévias foram suspensas neste domingo, 21, após falhas no aplicativo de votação. Dos 44.700 filiados inscritos para votar, menos de 4 mil conseguiram escolher o candidato por causa da instabilidade no sistema.

O governo poderá ser obrigado a reajustar todo ano pela inflação o valor dos benefícios do Auxílio Brasil, o novo programa social do governo que substitui o antigo programa Bolsa Família. O reajuste automático, a ampliação do alcance do benefício, com a elevação dos critérios de renda para acesso ao programa, proibição de filas e metas para a redução da pobreza são as principais mudanças incluídas pelo relator deputado Marcelo Aro (PP-MG) na medida provisória que criou o novo programa desenhado para ter a marca da gestão Bolsonaro.

