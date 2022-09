Eliane: “O temor é que Bolsonaro repita na ONU a reunião com embaixadores”

O presidente Jair Bolsonaro discursará na Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) na manhã desta terça-feira, 20. Nas suas três primeiras apresentações, o chefe do Executivo deu destaque às chamadas “pautas de costumes” defendidas pela sua gestão, atacou governos de esquerda, reforçou o acolhimento do País aos refugiados venezuelanos, divulgou o tratamento precoce, método comprovadamente ineficaz de combater a covid-19, e defendeu a política ambiental brasileira. “O que me preocupa e deveria preocupar os brasileiros no seu discurso de hoje – lembrando que esta é uma função do presidente brasileiro – é que Bolsonaro submeteu seu texto ao pastor Silas Malafaia e ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Ele está indo com duas cópias: uma mais estadista e uma mais de candidato. E não costuma ser muito feliz em suas investidas internacionais”, opina Eliane.

O agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados já está atualizado com os dados divulgados em 19/09 pelas empresas Ipec e FSB. Segundo a Média Estadão Dados, calculada pelo agregador, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% das intenções de voto e Jair Bolsonaro (PL), 33%. Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos, Lula tem 50% e Bolsonaro, 37%. “Este índice devolve a Lula o sonho de se eleger no primeiro turno e isto vai depender de muitos fatores – inclusive, da temperatura. Se estiver chovendo, por exemplo, aumenta abstenção e isso ocorre entre os mais pobres, que são lulistas, em maioria. Também depende das duas semanas de reta final de campanha. Bolsonaro previa estar próximo a Lula e a distância entre os candidatos está aumentando”, diz Cantanhêde.

