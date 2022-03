Eliane: ‘Ocidente tem as sanções como teto de reação contra a Rússia’

Após bombeiros conterem o fogo que se alastrou em parte da usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, no sudeste da Ucrânia, autoridades do país confirmaram que tropas russas assumiram o controle do local na manhã desta sexta-feira, 4 (madrugada em Brasília). “O Ocidente, liderado por EUA e Europa, tem as sanções como teto de suas reações; não pegará em armas. Então, os meios de reação estão praticamente se esgotando. Todo cuidado é pouco neste momento”, avalia Cantanhêde.

O Brasil vai receber refugiados que estão fugindo da guerra na Ucrânia. Nesta quinta-feira, os ministérios das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública assinaram a portaria que autoriza a acolhida humanitária para nacionais ucranianos e apátridas que tenham sido afetados pelos ataques russos em território ucraniano. “O mundo todo sabe que o Brasil é um País acolhedor. Mas é preciso que, além de condições legais, criemos condições humanitárias de acolher os fugitivos de guerra”, opina Eliane.

