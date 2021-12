Eliane: ‘Países essencialmente democráticos defendem passaporte vacinal’

Um dos alvos preferenciais dos partidos de centro, de direita e de esquerda para compor uma chapa presidencial em 2022, o MDB lança nesta quarta-feira a pré-candidatura da senadora Simone Tebet ao Palácio do Planalto. Ela é a única mulher até agora a ter o nome colocado na disputa e está fortalecida por uma participação importante da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid.

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciaram um acordo para levar as mudanças feitas pelos senadores na Proposta de Emenda à Constituição dos Precatórios, que abre espaço no Orçamento para bancar R$ 400 de Auxílio Brasil, direto ao plenário da Câmara na próxima terça-feira, 14.

O presidente Jair Bolsonaro editou nesta terça-feira uma Medida Provisória para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400 em dezembro aos beneficiários do novo programa de transferência de renda do governo federal. A MP é necessária porque a PEC dos Precatórios – que abre espaço no Orçamento para bancar o benefício mais robusto – não foi promulgada ainda pelo Congresso.

O presidente Bolsonaro, que diz não ter se imunizado, é crítico à exigência do passaporte da vacina e, nesta terça-feira, ao comentar a pressão por mais restrições nas fronteiras para conter a Ômicron, se exaltou e mentiu sobre as recomendações feitas pela Anvisa. Em um evento, chamou a adoção do passaporte vacinal de “coleira” e disse “Cadê nossa liberdade? Eu prefiro morrer a perder a liberdade”. A frase foi reproduzida pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mais tarde, em coletiva de imprensa.

