Eliane: ‘PEC rachou a esquerda e mostrou infiltração bolsonarista no centro’

Em busca de apoio para a Proposta de Emenda à Constituição dos precatórios, o governo empenhou R$ 1,2 bilhão das chamadas emendas de relator-geral — o mecanismo do orçamento secreto – desde semana passada, quando o texto chegou ao plenário da Câmara. Segundo relatos feitos ao Estadão, o valor oferecido pelo voto de cada parlamentar foi de até R$ 15 milhões. Quem coordenou as negociações foi o próprio presidente da Casa, Arthur Lira.

Seguindo os passos do ex-juiz Sérgio Moro, o procurador da República Deltan Dallagnol, paranaense, 41 anos, renunciou definitivamente ao seu cargo no Ministério Público e deve entrar para a política, disputando uma vaga à Câmara dos Deputados em 2022.

