Eliane: “PIB é péssima notícia para Economia e Política”

A continuidade do processo de normalização das atividades econômicas mais dependentes do contato social e as atividades exportadoras impulsionaram a economia no primeiro trimestre, que cresceu 1% ante os três últimos meses de 2021, segundo os dados do Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todo o valor gerado na economia) divulgados nesta quinta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Se não há crescimento, não há renda; o Brasil não gera bem-estar. Além disso, tem inflação alta. É uma péssima notícia do ponto de vista da economia e da política – para o eleitor e para o candidato incumbente, que concorre à reeleição, Jair Bolsonaro”. opina Cantanhêde.

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, informou nesta quarta-feira, 1º, ao presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), que o senador Tasso Jereissati (CE) é o nome de “convergência” da legenda tucana para ser o vice em uma chapa presidencial encabeçada pela também senadora Simone Tebet (MDB-MS). Os líderes dos dois partidos avançaram nas discussões sobre uma aliança na eleição para o Palácio do Planalto. “O processo está andando e Lula está afastando o PSDB no momento em que ele e Bolsonaro deveriam estar disputando o partido. Há forte possibilidade de um acordo entre PSDB com MDB para o governo do Rio Grande do Sul, com Eduardo Leite na cabeça de chapa. Isso tem repercussão nacional pois aproxima os dois partidos e ambos de Simone Tebet”, diz Eliane.

