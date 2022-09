Eliane: “População assimilou que 7 de setembro foi ilegítimo e ilegal”

O agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados já está atualizado com os dados divulgados em 12/09 pelas empresas Ipec e FSB. Segundo a Média Estadão Dados, calculada pelo agregador, Luiz Inácio Lula da Silva tem 44% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, 34%. Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos, Lula tem 49% e Bolsonaro, 37%. “Bolsonaro mexeu mundos e fundos a serviço de comícios de campanha no 7 de setembro e não aconteceu nada. Ele botou muita gente na rua, mas, o que ficou, aparentemente, é que usou dinheiro público para fazer atos cívicos para comemorar o bicentenário da Independência e não era nada disso; Bolsonaro nem tocou neste assunto. A população assimilou que foi ilegítimo e ilegal”, opina Eliane.

Em cerimônia sem a presença do presidente Jair Bolsonaro, a ministra Rosa Weber assumiu nesta segunda a presidência do Supremo Tribunal Federal com um discurso em defesa das instituições e da democracia. Ela disse que o “mínimo” esperado nos governos democráticos é “respeitar as diferenças e as regras do jogo” e afirmou que o “norte” de sua gestão será a defesa da Constituição e da democracia. “Ministra Rosa Weber fica um ano e um mês no cargo, mas sai por cima; é a terceira presidente mulher do STF em 134 anos. Todo mundo, quando fala da ministra, diz que ela é discreta, muito técnica e firme. Um outro ministro do Supremo agregou, ainda, que ela é ortodoxa; não flexibiliza a leitura da Constituição”, diz Cantanhêde.

