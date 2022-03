Eliane: “Presidente não gosta muito de reuniões ministeriais de trabalho”

A dezesseis dias do prazo final para que ministros-candidatos deixem os cargos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) avisará a equipe de sua intenção de escalar substitutos “tampões” para o lugar de quem for disputar as eleições de outubro. Bolsonaro convocou reunião ministerial para a manhã desta quinta-feira, 17, no Palácio da Alvorada, com o objetivo de ouvir os titulares sobre suas indicações, mas já tem uma estratégia traçada. Dos 23 ministros, até dez devem deixar a Esplanada até o fim deste mês. “Além de fazer despedida, o presidente deve indicar que, apesar das pressões políticas do centrão, deve fazer um ‘ministério tampão’ com secretários executivos, pra terminar o Governo”, diz Eliane.

O ministro da Justiça, Anderson Torres, concedeu ao presidente Jair Bolsonaro (PL) a medalha do Mérito Indigenista. A condecoração consta na edição desta quarta-feira, 16, do Diário Oficial da União desta quarta-feira, 16. Segundo a portaria, o reconhecimento é outorgado àqueles que prestam “serviços relevantes, em caráter altruísticos, relacionados com o bem-estar, a proteção e a defesa das comunidades indígenas”. “O governo faz isso pra nos irritar e ficar fazendo com que falemos o tempo todo do Bolsonaro”, opina Cantanhêde.

