Eliane: ‘Putin queria o que conseguiu: criar uma guerra no Mundo’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desautorizou nesta quinta-feira, 24, o vice Hamilton Mourão (PRTB) por ter se manifestado sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mais cedo, Mourão disse que o Brasil respeita a soberania da Ucrânia. “Quem fala dessa questão chama-se Jair Messias Bolsonaro. Mais ninguém fala. Quem está falando, está dando peruada naquilo que não lhe compete”, criticou o presidente em transmissão ao vivo pelas redes sociais. Para Eliane, o presidente “não se comporta como um líder do Brasil, com o tamanho, influência e liderança do País na América Latina”.

Ex-ministros das Relações Exteriores cobraram do governo brasileiro uma posição firme contra os ataques da Rússia contra a Ucrânia. Os ex-chanceleres Aloysio Nunes e Celso Lafer disseram ao Estadão que o Palácio do Planalto não pode adotar um tom neutro no episódio e precisa condenar a invasão russa.

