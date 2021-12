Eliane: ‘Quando achamos que já vimos de tudo, vem o fatiamento dos precatórios’

O Senado aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que cria o Auxílio Brasil com uma alteração que, na prática, volta a permitir que famílias fiquem na fila de espera do programa de transferência de renda, mesmo que cumpram os requisitos para receber o benefício. Isso porque o Senado voltou a atrelar o fim da fila à disponibilidade de recursos no Orçamento, assim como era no Bolsa Família. Agora, a proposta seguirá para sanção do presidente Jair Bolsonaro.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira que o programa Auxílio Brasil é “politicamente irresistível”. Guedes comemorou a aprovação pelo Senado da PEC dos Precatórios, que abre espaço no Orçamento para o benefício de R$ 400 no Auxílio Brasil, e disse que os gastos públicos estão sob controle.

Com a saída da delegada Dominique de Castro Oliveira do escritório da Interpol, o governo Jair Bolsonaro já acumula ao menos duas dezenas de mudanças na Polícia Federal em razão de divergências políticas com o governo e com a cúpula da corporação, ou de investigações que desagradaram ao Planalto.

