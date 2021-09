Eliane: ‘Queiroga escamoteou a falta de vacinas’

O Ministério da Saúde decidiu nesta quarta-feira, 15, tirar adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades da lista de grupos para os quais a vacinação contra a covid-19 é recomendada. Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manteve a indicação. O órgão disse ainda investigar a ocorrência de uma suspeita de reação adversa grave, ainda sem conexão comprovada com a vacina, e destacou não haver evidências suficientes para suspender a imunização. Estados e municípios se dividiram sobre a nova diretriz federal.

O presidente Jair Bolsonaro decidiu aumentar a alíquota de IOF sobre operações de crédito para empresas e pessoas físicas, o que na prática encarece os empréstimos, entre 20 de setembro a 31 de dezembro de 2021. O primeiro comunicado do governo não informava quanto aumentaria o imposto. Duas horas depois, o Ministério da Economia, no entanto, confirmou, depois, as novas alíquotas diárias que serão cobradas: Pessoas jurídica subirá para 0,00559% (alíquota anual de 2,04%); pessoas físicas, para 0,01118% (alíquota anual de 4,08%).

Pouco mais de um ano antes das eleições de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantém na liderança da disputa presidencial, com 27%, seguido pelo atual mandatário, Jair Bolsonaro, que tem 20% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha. Ambos oscilaram 1 ponto porcentual para cima na comparação com o levantamento anterior, de julho.

