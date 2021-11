Eliane: ‘Queremos prisão e julgamento de ladrões, não chacina de seres humanos’

O presidente Jair Bolsonaro ficou de fora da lista de 117 autoridades e chefes de Estado e governo que participam nesta segunda-feira, 1º, e terça, 2, da primeira parte do segmento de alto nível da Cúpula do Clima (COP-26), que ocorre em Glasgow, na Escócia. Bolsonaro está em Pádua, terra de seus antepassados, depois de participar da reunião de cúpula das 20 maiores economias do globo (G-20), realizada no fim de semana, em Roma.

Ao menos 26 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em assaltos do chamado “novo cangaço” morreram em uma operação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal neste domingo, 31, em Varginha, sul de Minas Gerais. Com os criminosos, foi apreendido um grande arsenal, incluindo explosivos e armas de guerra, como metralhadoras ponto 50. O bando estava aquartelado em duas chácaras e foi cercado pelos policiais. Houve intensa troca de tiros. Vários suspeitos foram socorridos com ferimentos.

