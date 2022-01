Eliane: ‘Relatório da HRW replicou narrativas levantadas pela CPI da covid’

Cantanhêde escreve em sua coluna desta sexta: “Bastou uma ‘festinha’ de 40 pessoas nos jardins de Downing Street (sede do governo), no pico da pandemia e do lockdown, cada um levando seu próprio vinho, para os britânicos, a oposição e até parlamentares do partido se mobilizarem para pedir o afastamento do primeiro-ministro Boris Johnson. Ok, é grave, mas isolado. E um certo presidente, além-mar, que na pandemia não toma vacina, faz churrasco na residência oficial, é filmado em uma aglomeração atrás da outra, diverte-se em atos golpistas, abraça idosos sem máscara antes das vacinas, arranca máscara de criança na rua e proíbe em palácio, descumpre as leis do DF e é processado por governos estaduais por suas motociatas?”

Depois de impedir a participação de jornalistas no evento realizado na manhã desta quarta-feira, 12, em Guarulhos (SP), para apresentar as primeiras doses da vacina pediátrica contra a covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, concedeu uma entrevista em que defendeu a necessidade de ampliar a cobertura da segunda dose dos imunizantes, em meio ao que ele considerou uma terceira onda da doença provocada pela variante Ômicron, mas voltou a dizer que os pais não serão obrigados a vacinar seus filhos. “Queiroga precisa ficar fazendo esse jogo duplo porque quer entregar doses de vacina, mas não pode bater de frente com o presidente, que é seu chefe”, opina Eliane.

