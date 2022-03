Eliane: “Ribeiro colocou pastores no MEC ou cumpriu ordens de Bolsonaro?”

O pastor Milton Ribeiro pediu demissão do comando do Ministério da Educação nesta segunda-feira, 28, após denúncias de corrupção na pasta serem reveladas pelo Estadão. Nos últimos dez dias, uma série de reportagens mostrou o lobby feito pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura no MEC, que passaram a facilitar o acesso ao então ministro. Os religiosos foram acusados por prefeitos de cobrar propina em dinheiro, em compras de bíblias e até em ouro. “Ribeiro finge que pede demissão, Bolsonaro finge que aceita, mas na verdade ele foi demitido porque perdeu apoio no governo e começou a fazer mal ao presidente”, afirma Cantanhêde.

O presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir Joaquim Silva e Luna da presidência da Petrobras. Sob fritura há semanas desde a explosão de preços dos combustíveis com a guerra na Ucrânia, o general da reserva do Exército, estava há apenas um ano no cargo. Será substituído pelo diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires. “Todos os presidentes da Petrobras cometeram o mesmo erro: não fazer o jogo político/eleitoral de Bolsonaro. Dentro ou fora do Congresso ninguém acredita que Pires vai mudar a rota dos comandos anteriores, ele vai manter a política de preços”, diz Eliane.

