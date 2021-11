Eliane: ‘Santos Cruz no Podemos dá opção na eleição aos militares’

O ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro participa nesta quinta-feira do ato de filiação ao Podemos do general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz. A filiação de Santos Cruz, também ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, ocorre duas semanas após o ingresso do próprio Moro ao partido.

A Polícia Federal articula ações para tentar conter o avanço de centenas balsas de garimpo ilegal que estão reunidas há dias no Rio Madeira, um dos principais rios da Amazônia, numa região onde teria sido encontrada uma grande quantidade de ouro pelas embarcações clandestinas. Outros órgãos federais participam dessa operação, como o Ibama e o Ministério da Defesa.

Em tom de campanha, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez nesta quarta-feira um discurso repleto de menções às eleições presidenciais de 2022, com críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Pacheco participou de um encontro do PSD, em Brasília, e disse que está de “alma, mente e coração” a serviço do Brasil.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.