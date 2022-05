Eliane: “Se Bolsonaro perder as eleições vai repetir o que Trump fez nos EUA”

Nesta quinta-feira, 05, durante sua live, o presidente Jair Bolsonaro disse que uma empresa contratada pelo PL, seu partido, irá fazer uma auditoria privada das eleições deste ano. No momento em que amplia os questionamentos ao processo eleitoral e faz insinuações golpistas, Bolsonaro sugeriu, em tom de ameaça, que os resultados da análise podem complicar o TSE se a empresa constatar que é “impossível auditar o processo”. “O presidente trabalha o tempo inteiro contra as eleições enquanto o TSE está todo o tempo garantindo a transparência. Tá cada vez mais claro que se Bolsonaro perder as eleições vai repetir o que Trump fez nos EUA e atiçar a turma dele contra as instituições brasileiras”, avalia Eliane.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à Presidência da República pelo PT, disse que Jair Bolsonaro (PL) só atendeu os filhos e os “milicianos que cercam ele” durante o mandato. “A guerra das eleições começou. Com, praticamente, o fim da terceira via, Bolsonaro radicaliza de um lado e Lula do outro”, diz Cantanhêde.

