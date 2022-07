Eliane: “Seja quem for o presidente, a PEC é uma bomba fiscal para o futuro”

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já assinou o despacho para apensar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que concede uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição à PEC dos Biocombustíveis, que já tramitava na Câmara. O aval foi formalizado em documento interno obtido pelo Estadão/Broadcast e foi dado pelo presidente da Câmara na última sexta-feira. Dessa forma, a tramitação do pacote de medidas sociais será mais rápida. “Arthur Lira faz tudo que Seu Mestre mandar; tudo que é do interesse do presidente Bolsonaro. E o interesse disso tudo não é salvar os miseráveis, mas dar uma tábua de salvação para a campanha de reeleição do presidente. São medidas eleitoreiras que os governistas lançam sem saber como paga, sobre o futuro… e a oposição vai sendo tragada por essa armadilha”, opina Cantanhêde.

O presidente Jair Bolsonaro cancelou reunião marcada para segunda-feira com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, Bolsonaro determinou o cancelamento do encontro após saber que Rebelo de Sousa vai se reunir um dia antes com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), arquirrival do presidente nas eleições deste ano. “O presidente de Portugal não quer se vincular à campanha de Bolsonaro. O presidente brasileiro avisou pela imprensa que não se receberá mais Marcelo Rebelo de Souza para o almoço, mas esqueceu de avisar o convidado; não foi cancelado oficialmente. Isso é muito deselegante. Mais um que não vê positivamente a reeleição de Bolsonaro”, diz Eliane.

