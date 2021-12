Eliane: ‘Sem a África vacinada teremos um mundo inseguro’

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado realiza na manhã desta quarta-feira a sabatina do ex-advogado-geral da União André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ex-ministro Marco Aurélio Mello.

A descoberta da variante Ômicron expõe o risco de a África ter cerca de 90% de não vacinados – o que eleva as chances de surgirem novas versões do vírus, alertam especialistas. Uma cepa diferente pode ser mais transmissível ou driblar a proteção oferecida pelos imunizantes já desenvolvidos.

