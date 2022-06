Eliane: “Sergio Moro está andando de marcha ré na eleição”

Após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) negar a sua transferência de domicílio eleitoral para São Paulo, o ex-ministro Sergio Moro (União) afirmou a aliados que não deve recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como poderia. Ele sinalizou que pretende disputar vaga ao Senado pelo Paraná, seu Estado de origem. Com isso, Moro pode concorrer contra um de seus principais ex-aliados, o senador Alvaro Dias (Podemos-PR), que é pré-candidato à reeleição. “Sergio Moro está andando de marcha ré na eleição. Era candidato à presidência, tentou ir a São Paulo para se candidatar ao Senado e agora voltou às origens, tentando o Senado pelo Paraná. E vai acabar não sendo candidato a nada”, conta Eliane.

A abertura oficial da 9ª Cúpula das Américas, pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, será nesta quarta-feira, 8. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro embarca para a reunião com três péssimas notícias na bagagem: o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips; a fome no País, que atinge mesmo número do início da década de 90, e sua condenação para pagamento de indenização por danos morais coletivos em razão dos ataques ‘reiterados e agressivos’ do chefe do Executivo a jornalistas. “Desde sempre, os presidentes dos EUA e do Brasil sempre têm trocas, mas desta vez os dois se ignoraram”, diz Cantanhêde.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.