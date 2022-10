Eliane sobre decisão do TSE: “beneficiamento de uma candidatura em detrimento da outra”

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral Maria Claudia Bucchianieri acolheu recursos pedidos pela campanha do presidente Jair Bolsonaro e suspendeu os direitos de resposta concedidos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que totalizam 164 inserções de 30 segundos no que seria originalmente parte do programa televisivo do chefe do Executivo. Como efeito, Bolsonaro pode veicular suas inserções no horário político gratuito. Bucchianieri dividiu a responsabilidade com a turma de juízes da Corte e abriu um prazo de 24 horas para que as campanhas de Lula e Bolsonaro se manifestem. “Esta ministra foi indicação do Centrão e de evangélicos para o TSE – portanto, aliados de Bolsonaro. Ficou feio e a decisão encheu de dúvidas. A nove dias da eleição, significa um beneficiamento de uma das candidaturas em detrimento da outra e é muito ruim que isso aconteça”, diz Cantanhêde.

