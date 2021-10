Eliane sobre Guedes nos Pandora Papers: ‘Não é crime, mas é uma história feia’

Em dia de apagão nas redes sociais, a política e a campanha para 2022 foram feitas nos bons e velhos encontros pessoais e por telefone.

Na CPI da covid no Senado, hoje é dia de depoimento do sócio da empresa de logística VTCLog, Raimundo Nonato Brasil, que tem contrato com o Ministério da Saúde desde 2018 para armazenamento e distribuição de medicamentos, insumos e vacinas. Os senadores investigam a atuação da empresa e sua relação com o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e com o ex-diretor de Logística da pasta Roberto Ferreira Dias.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, abriu nesta segunda-feira um procedimento de apuração preliminar sobre a atividade de offshores (empresas internacionais) em nome do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A existência dessas empresas foi revelada pelo o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo (ICIJ).

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.