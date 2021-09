Eliane sobre manifestações deste domingo: ‘A oposição é incompetente’

Atos deste domingo contra o presidente Jair Bolsonaro mostram o quanto a oposição está rachada e descoordenada. Partidos e movimentos de esquerda, centro e direita voltam a dialogar nos próximos dias na tentativa de unificar as agendas. A ideia é promover uma manifestação conjunta em 15 de novembro, data que marca a proclamação da República.

Depois de uma semana fora do ar, a CPI da covid no Senado volta quente já a partir de hoje. A dois meses do encerramento da comissão, o grupo de juristas coordenado pelo ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior entregará nesta semana um parecer de mais de 200 páginas aos senadores sobre os possíveis crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de covid-19 no País.

E mais: STF passa por teste de fogo, com temas de interesse direto do governo depois do manifesto de paz de Jair Bolsonaro. Nos próximos dias, ações sobre porte de armas, o Marco Temporal das terras indígenas e os precatórios serão postas em discussão no Supremo.

