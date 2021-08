Eliane sobre pedido de Bolsonaro ao STF: ‘O presidente segue na guerra’

Presidente Jair Bolsonaro pede ao STF para limitar a atuação do próprio Supremo. Em novo capítulo da briga aberta com o Supremo, o presidente se insurgiu contra o artigo do regimento interno da Corte que permite a abertura de investigações de ofício, sem necessidade de aval da Procuradoria-Geral da República. A norma foi usada, por exemplo, para instaurar o inquérito das fake news que atingiu a rede bolsonarista e o próprio chefe do Executivo.

A PGR pediu e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou busca e apreensão contra o cantor Sérgio Reis e o deputado bolsonarista Ottoni de Paula. A ação investiga incitação a atos violentos e ameaçadores contra a democracia.

Sabatina do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, será na terça-feira, dia 24, e ele tenta acordo com a CPI. O procurador defendeu na noite desta quinta-feira, 19, o trancamento dos inquéritos abertos pela Polícia Federal para investigar o vazamento de documentos sigilos obtidos pela CPI da Covid no Senado Federal.

Vence nesta sexta-feira, 20, o prazo para o presidente Jair Bolsonaro vetar ou sancionar o fundão eleitoral de R$ 5,7 bilhões.

