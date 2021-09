Eliane: ‘Tá na hora de a CPI se preocupar com o relatório final’

“Vagabundo, picareta, ladrão, vigarista… Com essa profusão de insultos mútuos, os senadores Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, e Jorginho Mello, da tropa de choque bolsonarista, deixaram claro que a comissão não está no seu melhor momento e chega à reta final com ameaças de sopapos entre seus próprios integrantes. Renan caiu na armadilha dos governistas e só quem perde é a CPI. Foco, senhores! Foco!”, diz Eliane em sua coluna desta sexta-feira, 24, no Estadão.

O MP-SP (Ministério Público Estadual de São Paulo) criou nesta quinta-feira, 23, uma força-tarefa para investigar as denúncias contra a operadora de saúde Prevent Senior. Os promotores Everton Zanella, Fernando Pereira, Nelson dos Santos Pereira Júnior e Neudival Mascarenhas Filho farão parte desse grupo. O procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, determinou “atenção total” à investigação desse caso. A empresa já é alvo de investigações no MP, na Polícia Civil e na CPI da Covid por supostamente pressionar seus médicos conveniados a tratar pacientes com substâncias do “kit covid”, como hidroxicloroquina, contraindicada para a covid-19.

Após idas e vindas, a reforma administrativa avançou na Câmara, com possibilidade de parceria privada para execução de serviços públicos, aposentadoria integral para policiais e com a previsão de contratos temporários com até 10 anos de duração. O texto-base do relatório do deputado Arthur Maia foi aprovado por 28 votos contra 18 na comissão especial, nesta quinta-feira, 23.

