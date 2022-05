Eliane: “Temer não assume, mas também não descarta a volta à Presidência”

Convocada em resposta à guerra interna no PSDB e com a intenção de indicar a posição do partido em uma negociação de aliança com o MDB e o Cidadania, a reunião ampliada da executiva nacional reforçou o movimento contra a postulação de João Doria, pré-candidato à Presidência pela sigla. Durante o encontro, realizado nesta terça-feira, 17, em Brasília, a maioria dos presentes defendeu a tese de candidatura própria, mas com outro nome que não o de Doria. Uma das possibilidades discutidas é o do ex-presidente Michel Temer que, ontem, cauteloso, admitiu que se candidatos e vários partidos pedirem, “pode pensar”. “Doria foi se inviabilizando pelas pesquisas e pelo isolamento no PSDB; Simone Tebet nunca decolou e não tem apoio do MDB do Nordeste. Temer não assume claramente, mas também não descarta a volta à Presidência. Pode ser um tiro n’água mas é mais uma frente para ver para onde vai a eleição”, diz Eliane.

O presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por abuso de autoridade. Moraes é relator das investigações mais sensíveis contra o Planalto, como os inquéritos das fake news e das milícias digitais, e se tornou um dos alvos preferenciais do bolsonarismo. “Bolsonaro tenta reverter o jogo. Os ministros têm resistido a favor da democracia mas, em suas redes, o presidente diz que luta pela liberdade de expressão. É uma forma de mobilizar sua turba contra o STF e TSE. É um ato mais político que jurídico”, opina Cantanhêde.

