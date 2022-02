Eliane: ‘Terceira via perde tempo em discussões enquanto intenção de voto é baixa’

Filhos de pequenos agricultores do Rio Grande do Sul, os irmãos Tatto ramificaram, ao longo de quatro décadas, a presença na política e acumularam um patrimônio imobiliário avaliado em pelo menos R$ 25 milhões. Com influência concentrada em um cinturão de bairros pobres na região sul da capital paulista, apelidado de “Tattolândia”, o clã petista terá papel importante nas candidaturas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto e, especialmente, do ex-prefeito Fernando Haddad, que tenta se firmar como nome do partido na corrida estadual. “Ao falar do PT e citar dinheiro, sai do âmbito da família Tatto e parece que é uma forma de o partido estar na política e são prato feito aos adversários de Lula e Haddad”, afirma Eliane.

A turbulência no cenário internacional, provocada principalmente pela crise entre Rússia e Ucrânia, até agora passou ao largo do mercado de câmbio brasileiro. Desde o início do ano, o dólar já recuou 9,36% em relação ao real. A moeda americana começou o ano cotada a R$ 5,66, e ontem fechou em R$ 5,05 – queda de 1,07%. É o menor valor desde 1.º julho passado. “As moedas vêm num processo de queda, mas há a possibilidade de uma guerra e o Brasil está em ano eleitoral, então nunca sabe-se como vai evoluir”, pondera Cantanhêde

