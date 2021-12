Eliane: ”Terrivelmente evangélico’ não pode ser carimbo para ministro’

O novo ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça ressaltou nesta quarta-feira o peso de sua chegada à Corte para os evangélicos, em seu primeiro pronunciamento após ser confirmado pelo Senado. Mendonça disse que agora os evangélicos, cerca de 40% da população, serão representados por ele na Suprema Corte. No pronunciamento, o ministro Mendonça adotou tom mais proselitista do que durante a sabatina, quando fez concessões e disse que vai seguir a Constituição. Em coletiva de imprensa, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-advogado-geral da União, afirmou que a decisão foi ‘um salto para evangélicos do Brasil’.

A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira mandados de busca e apreensão em quatro municípios do Maranhão, em investigação sobre desvio de verbas de prefeituras relacionadas a emendas parlamentares. O alvo é o deputado federal Josimar Maranhãozinho (PL-MA). A autorização partiu da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que também é relatora de ações que pedem o fim das emendas de relator-geral, base do orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão em maio.

