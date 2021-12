Eliane: ‘Todos foram à Bahia e Bolsonaro foi para Santa Catarina’

Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, da Cidadania, João Roma, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, se encontram nesta terça-feira, 28, em Ilhéus, município bahiano que servirá como base para as operações de resposta aos efeitos das fortes chuvas que atingem a Bahia. Ao chegar em Santa Catarina, Estado em que passará as festas de fim de ano, Bolsonaro disse que o governo vai editar uma Medida Provisória com abertura de crédito de R$ 200 milhões em apoio à Bahia. “Devemos no início do ano que vem assinar uma medida provisória. E fazer o que for possível pelos nossos irmãos na Bahia”, disse.

E apesar da recomendação de especialistas e a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 27, que as mortes de crianças por covid-19 não justificam a adoção de uma vacina contra a doença. Bolsonaro também informou que não vai imunizar sua filha Laura, de 11 anos.

