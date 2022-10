Eliane: “TSE toma decisões que Bolsonaro usa como vítima da Justiça Eleitoral”

Decisões de ministros do Tribunal Superior Eleitoral concederam nesta quarta 184 inserções de direito de resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas propagandas eleitorais do presidente Jair Bolsonaro (PL). As inserções são de 30 segundos cada. Também nesta quarta, Bolsonaro obteve 14 inserções como direito de resposta na propaganda de Lula. As duas campanhas ainda podem recorrer das decisões. “Bolsonaro perde suas inserções e Lula duplica as dele. O Tribunal tem sido acusado de estar sendo lento para tomar decisões, porque está sem instrumentos para reagir a esta avalanche de fake news. Está tomando decisões que Bolsonaro vai usar como vítima da Justiça Eleitoral”, diz Cantanhêde.

