Eliane: ‘Viagem de Bolsonaro à Rússia é tapa nos EUA’

No ritmo atual, Brasil levará seis meses para vacinar crianças contra a covid. Desinformação, falta de planejamento e falta de imunizantes dificultam o desenrolar da campanha, iniciada com um mês de atraso. Um levantamento feito pelo Estadão junto aos governos estaduais mostra que, até a última segunda-feira, cerca de dois milhões de crianças tinham sido vacinadas no Brasil — o que equivale a 10% do público-alvo. “Há dois problemas relacionados a isso: falta estoque de vacina e, principalmente, há uma cadeira criminosa de fake news contra vacinas e que começa no gabinete do presidente Jair Bolsonaro, que já afirmou que não vacinará a filha Laura”, diz Eliane.

O presidente Jair Bolsonaro minimizou a possibilidade de um desgaste diplomático com os Estados Unidos por sua viagem à Rússia, marcada para o próximo dia 14, em meio à crise na Ucrânia. “Brasil é Brasil, Rússia é Rússia. Faço bom relacionamento com o mundo todo. Assim como se [Joe] Biden me convidar, irei aos EUA também com o maior prazer”, declarou Bolsonaro em Porto Velho, antes de se encontrar com o presidente do Peru, o esquerdista Pedro Castillo. “O presidente visitar Moscou neste momento vai ser interpretado como uma manifestação de apoio ao País. Do ponto de vista diplomático é um tapa nos EUA”, opina Cantanhêde.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.