Eliane: “Bolsonaro não vai à posse no TSE para não estar com o ‘inimigo'”

O ministro Edson Fachin toma posse nesta terça-feira, 22, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele vai ocupar o cargo por seis meses, até 17 de agosto, quando será substituído por Alexandre de Moraes no comando da Corte. O cerimonial do tribunal decidiu que, por causa da pandemia, a solenidade de posse será virtual. Apenas os ministros estarão presentes no plenário. O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi convidado para o evento, mas sequer enviou resposta ao TSE. “Os últimos discursos do Judiciário têm sido bastante duros. O Fachin tem um estilo mais contido e suave, mas tem sido bastante contundente, por isso Bolsonaro não vai à posse”, analisa Eliane.

O presidente Jair Bolsonaro fez um aceno à Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira, 21, e pediu compreensão de outras categorias que eventualmente fiquem de fora dos reajustes salariais concedidos pelo governo neste ano. Durante o lançamento da chamada Agenda Brasil para Todos, que reúne programas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no Palácio do Planalto, Bolsonaro chamou superintendentes da PRF para a frente do púlpito onde estava e afirmou que os policiais estavam no rol de categorias que “merecem reconhecimento”. “É como se ele estivesse endossando os protestos de Minas Gerais. Isso cria um caldo de apreensão em ano eleitoral – que já é naturalmente tenso”, opina Cantanhêde.

