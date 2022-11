Eliane:”Lula tenta nova abordagem para negociar com partidos”

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva admitiu, nesta quarta-feira, 9, fazer um acordo político com o Centrão. Na primeira reunião em Brasília após vencer a disputa para o Palácio do Planalto, Lula disse ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que o PT não terá candidato próprio ao comando da Casa, em fevereiro de 2023. Embora Lula não tenha afirmado com todas as letras que seu partido apoiará a recondução de Lira, as negociações caminham nesse sentido.”Gato escaldado tem medo de água fria. Lula pagou um preço bastante alto com Mensalão, Petrolão, aquelas coisas todas e está tentando fazer nova abordagem aos partidos e aos parlamentares desta vez”, avalia Eliane.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.