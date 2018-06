Em clima de Copa, ‘Estadão Esporte Clube’ recebe César Sampaio, titular do Brasil em 98

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta quinta-feira, 31, tem como tema principal as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, com ênfase, claro, na seleção brasileira, que já assegurou o passaporte para ir à Rússia no ano que vem. E, para tratar do assunto, Marília Ruiz e Robson Morelli recebem um convidado especial: o ex-jogador César Sampaio, titular do Brasil no Mundial de 1998, na França, em que marcou três gols apesar de ser volante — ouça o programa no player abaixo.

Os integrantes da bancada projetam as partidas de hoje entre Brasil e Equador, às 21h45, na arena do Grêmio, em Porto Alegre, e Uruguai e Argentina, às 20h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, na estreia de Jorge Sampaoli como técnico da Albiceleste no torneio classificatório. Alisson tem condições de ser o goleiro titular do Brasil? Quem é o melhor volante da atualidade? César Sampaio responde. E revela encontro recente com Taffarel, seu ex-companheiro de seleção e atual treinador de goleiros da equipe comandada por Tite.

O nosso convidado ainda relembra episódios marcantes da Copa de 98, como a reação do lateral-direito Zé Carlos ao saber que seria titular contra a Holanda, na semifinal, e a convulsão de Ronaldo momentos antes da decisão contra a França. Além disso, o agora presidente do Comercial de Tietê (SP) fala sobre os clubes que defendeu durante a carreira como atleta (a lista inclui os quatro grandes de São Paulo) e os trabalhos que realizou desde que pendurou as chuteiras.

Interatividade

