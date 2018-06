Em ebulição interna, Palmeiras encara o Peñarol pela Libertadores

‘Estadão Esporte Clube’ desta quarta-feira, 26, comenta o jogo do Verdão na competição internacional. Uma vitória hoje sobre o Peñarol, fora de casa, além de encaminhar a classificação, funcionará como um santo remédio para os problemas internos – agravados após a eliminação no Paulista pela Ponte Preta.

Programa ainda traz os preparativos do Santos para o confronto com o Paysandu, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. A principal novidade no time é a entrada de Matheus Ribeiro na lateral esquerda.

As principais notícias do Esporte você tem neste podcast, com a apresentação e comentários de Marília Ruiz, Robson Morelli, César Sacheto e Emanuel Bomfim. Ouça, assine e compartilhe!!!