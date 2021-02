Em fevereiro, sem carnaval: quais impactos? Ouça no podcast ‘Estadão Notícias’

Há mais ou menos um ano, no carnaval de 2020, a gente até imaginava que uma tal “doença misteriosa” que estava se espalhando pelo mundo cedo ou tarde chegaria ao Brasil. O que pouca gente previa é que ela ficaria por tanto tempo, obrigando o país inteiro a cancelar o carnaval do ano seguinte.

Um mês de fevereiro sem carnaval traz prejuízos sociais, culturais e econômicos para toda uma nação. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), no ano passado, o carnaval movimentou cerca de 8 bilhões de reais, um aumento de 49% em relação a 2019. Neste ano de 2021, estima-se que 25 mil vagas de emprego temporárias deixaram de ser criadas.

No episódio de hoje, conversamos com o professor Marcelo Guedes, coordenador da Plataforma de Estudos do Carnaval da ESPM-RJ e com a jornalista Cláudia Alexandre, que estuda a cultura afro-brasileira e as escolas de samba de São Paulo.

Apresentação: Bárbara Rubira

Produção/Edição: Bárbara Rubira, Sandy Oliveira e Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Carlos Amaral





(Foto: Wilton Junior/Estadão)