Enem 2020 será marcado pela desigualdade? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O governo federal decidiu manter o Exame Nacional do Ensino Médio para este ano, mesmo com as escolas fechadas por causa da pandemia. A questão gerou críticas de especialistas, políticos e da comunidade educacional como um todo. No Congresso Nacional, deputados tentam adiar o Enem, pois consideram que, neste momento, haveria prejuízo para os estudantes, principalmente, os de baixa renda. Por outro lado, com o discurso de que “vai ficar tudo bem” e que as coisas “não podem parar”, o Ministério da Educação se mantém irredutível sobre a questão.

Na edição de hoje, vamos ouvir estudantes que relatam as dificuldades para fazer o Enem. Vamos conversar também com a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, da FGV, e ex-diretora de educação do Banco Mundial, Claudia Costin. A deputada Tabata Amaral (PDT-SP) também participa e opina sobre o tema em questão. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista Fiamma Zarife, Diretora-Geral do Twitter Brasil, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

