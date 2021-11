Enem ‘bolsonarizado’, Moro em alta e PSDB às turras; ouça no ‘Estadão Notícias’

Em sua viagem ao Oriente Médio, Jair Bolsonaro resolveu dar um “pitaco” na polêmica envolvendo a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado a partir deste fim de semana. Após a debandada de funcionários do Inep, instituto responsável pela prova, o presidente declarou que agora o exame terá a “cara do governo”. Parlamentares não gostaram da declaração e convocaram o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que negou interferência no Enem.

Enquanto isso, a novela da ida de Bolsonaro ao PL continua. Após ter a cerimônia de filiação adiada por discordâncias com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, o partido divulgou nota afirmando que está “pronto e alinhado” para receber o presidente.

A terceira via também se movimenta de olho em 2022. O ex-juiz Sergio Moro já começou a apresentar nomes de seu futuro governo, caso eleito. O magistrado anunciou o ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore como um de seus conselheiros na área econômica.

Tudo isso acontece às vésperas das prévias do PSDB que ocorrem neste domingo. As eleições internas do partido serão disputadas por João Doria, governador de São Paulo; Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul; e Arthur Virgílio Neto, ex-prefeito de Manaus.

E ainda, uma conversa com a repórter de ‘Política’, Adriana Ferraz, sobre racismo na política, assunto pertinente próximo a data em que se celebra o Dia da Consciência Negra, neste sábado, 20.

Esses são os temas que guia nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os jornalistas que acompanham o dia a dia da política, em Brasília. Participam no episódio de hoje do ‘Estadão Notícias’ Vera Rosa e Marcelo de Moraes, diretamente da capital federal.

