Entenda o estresse entre Jair Bolsonaro e Inpe no ‘Estadão Notícias’

A divulgação de que o desmatamento na Amazônia brasileira aumentou 88% em comparação ao ano passado causou uma série de ataques entre o presidente e o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Enquanto Jair Bolsonaro acredita que os dados não condizem com a realidade e prejudicam a imagem do Brasil no exterior, Ricardo Galvão, do Inpe, defende os números apurados pelo instituto e diz que as acusações do governo são “conversa de Botequim”.

No programa de hoje, a repórter do Estadão Giovana Girardi explica o o chumbo trocado entre presidente e Inpe.

