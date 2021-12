Entenda o que é identidade de gênero

Na definição da Organização das Nações Unidas (ONU), identidade de gênero é a percepção que uma pessoa tem de si mesma como sendo do gênero masculino, feminino ou de alguma combinação dos dois, independentemente do sexo atribuído no nascimento.

Entender o assunto é importante para que não se perpetue um ciclo de violências. Segundo o Dossiê dos Assassinatos e da Violência Contra Pessoas Trans Brasileiras (2020), o Brasil é o país que mais mata essa população no planeta — e está nesse lugar há anos.

Neste episódio do Expresso na Perifa, o radialista Artur dos Anjos ouve Lucas Lourenzo Ribeiro, homens trans e morador de Guaraituba, na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba.

Podcast Estadão Expresso na Perifa

Pauta, coordenação e direção: Lucas Veloso

Reportagem, apresentação e edição: Artur dos Anjos

Locução de abertura e encerramento: Viviane Zandonadi