Entenda Paulo Freire e sua importância para a educação

Patrono da educação brasileira e referência no Brasil e no mundo, o pensador pernambucano Paulo Freire (1921-1997) é o tema deste episódio do ‘Expresso na Perifa’.

Em entrevista à jornalista Bruna Rocha, o professor Raimundo Justino fala do legado do educador que pautava seu trabalho na justiça social e no desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos.

Professor da rede municipal na capital paulista e mestre em Estudos Culturais pela Universidade de São Paulo, Justino comenta a importância do “esperançar” para que a população pobre se engaje em um futuro possível.

A conversa trata, ainda, dos ataques recentes dirigidos a Freire em entrevistas e nas redes sociais por parte do atual presidente da República e de seus apoiadores. Quem ataca Paulo Freire e o que ele representa, na avaliação de Raimundo, não lê. “Se lê, não entende ou, se entende, costuma se beneficiar da desigualdade social e da violência históricas no Brasil.”

Ouça o programa e siga as dicas para conhecer mais sobre a figura do educador e entender sua contribuição para a sociedade.

Podcast Expresso na Perifa

Pauta e direção: Lucas Veloso

Apresentação: Bruna Rocha

Narração de vinhetas: Viviane Zandonadi