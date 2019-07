Entrevista: Ciro dispara contra Tabata, Eduardo Bolsonaro e Moro; ouça o ‘Estadão Notícias’

No programa de hoje, uma entrevista com Ciro Gomes, que foi candidato à Presidência em 2018. O ex-ministro não poupou palavras para tratar de assuntos como reforma da Previdência, Eduardo Bolsonaro na embaixada brasileira nos Estados Unidos e os vazamentos de supostas mensagens do juiz Sérgio Moro com integrantes da Lava Jato. O político cearense disse que é uma vergonha para o País a possibilidade de Jair Bolsonaro indicar o filho para o que ele chamou de “o lugar mais complexo e sofisticado da diplomacia”. Ciro Gomes também mostrou toda a sua decepção com a deputada Tabata Amaral (PDT-SP), por causa do voto a favor da reforma da Previdência. O ex-ministro disse que ninguém pode servir dois senhores, em uma referência ao fato da parlamentar ser próxima ao RenovaBR, grupo de renovação política financiado por empresários, e defendeu que os 8 deputados do partido peçam para sair da legenda.

A entrevista foi conduzida pelo jornalista Haisem Abaki, com participação das editoras do Broadcast, Clarissa Oliveira e Sílvia Araújo. Ouça no player acima:

