Entrevista exclusiva de Gilmar Mendes e Bolsonaro no G-20; ouça no ‘Estadão Notícias’

O ministro Gilmar Mendes recebeu em seu gabinete a reportagem do Estadão, e opinou sobre temas sensíveis à sociedade brasileira. O magistrado criticou o surgimento de “falsos heróis”, que cometem excesso “em nome supostamente” de um combate à criminalidade. Além disso, defendeu o projeto que trata do abuso de autoridade, que foi aprovado no Senado, e avalia que a proposta vai corrigir exageros cometidos por juízes, promotores e policiais. Gilmar Mendes também falou sobre a proposta de dar liberdade provisória ao ex-presidente Lula, enquanto não se julga a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e negou que tenha tentado dar um “golpe”. Ouça os trechos da entrevista no player abaixo:

E ainda, o encontro do G-20 no Japão, com a presença do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O evento reúne os representantes das maiores economias do mundo. O clima esquentou, após a fala da chanceler alemã, Angela Merkel, que disse ver com grande preocupação as ações de Bolsonaro sobre desmatamento no País. O presidente brasileiro não gostou, e disse que ele não será advertido por outros países. Jair Bolsonaro terá sete reuniões bilaterais, incluindo encontros com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o líder chinês, Xi Jinping. A correspondente do Estadão, Beatriz Bulla, traz as informações direto do Japão.

