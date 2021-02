EPISÓDIO 1000: A intervenção na Petrobrás e um pouco da nossa história. Ouça na edição comemorativa do podcast ‘Estadão Notícias’

Em sua live semanal no Facebook publicada na última quinta-feira, 18, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai zerar os impostos federais sobre o diesel. A fala veio após o quarto aumento no preço dos combustíveis só em 2021. Só nesses primeiros dois meses, o diesel já acumula alta de 27,5% e a gasolina, 34,8%.

Bolsonaro teceu críticas à Petrobrás e fez ameaças indiretas ao presidente da estatal, Roberto Castello Branco. Na noite de sexta-feira, 19, o governo federal já anunciou sua saída: em nota, o Ministério de Minas e Energia anunciou o nome de Joaquim Silva e Luna como seu substituto.

Neste episódio, analisamos a troca de comando na Petrobrás e a política de preços dos combustíveis com o economista Manoel Pires, professor da FGV e coordenador do Observatório Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia; e com a editora do Broadcast Sílvia Araújo.

Além disso, o Estadão Notícias celebra hoje uma marca histórica: a de mil episódios publicados! Desde abril de 2017, o podcast diário de notícias pioneiro no país passou por diversas mudanças e evoluções em seu formato, sempre levando as melhores informações e análises para o ouvinte.

Neste episódio especial, a equipe do Estadão Notícias relembra a história do podcast e comenta a rotina e os desafios da produção.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Ana Paula Niederauer, Bárbara Rubira e Bruna Camargo

Sonorização/Montagem: Carlos Amaral

A nova identidade visual do podcast ‘Estadão Notícias’, de autoria do designer do Estadão, Bruno Ponceano