Época de festas é sinônimo de estudo para vestibulandos; ouça dicas de especialistas no Podcast ‘se Liga no Vestibular’

Quem está prestando vestibular sabe que essa é uma época de festas, mas também de muita expectativa e de concentração, porque quem passou está na reta final de estudos e estão muito próximas às segundas fases dos principais vestibulares paulistas. As segundas fases da Unicamp e da Fuvest acontecem em janeiro.

A segunda fase da Fuvest está marcada para os dias 5 e 6 de janeiro. E a da Unicamp acontece nos dias 12 e 13 de janeiro. As jornalistas Ana Paula Niederauer e Paloma Cotes ouviram especialistas para falar sobre como organizar uma rotina de estudos nessa época de Natal e Ano Novo, com foco na reta final das provas.

Participam deste episódio: o diretor do Anglo, Daniel Perry, e os professores Sergio de Lima Paganim (Linguagens) e João Carlos Coelho (Biologia); o coordenador de Biologia do Grupo Etapa, Daniel Berto; os professores do Objetivo Vera Lúcia da Costa (Geografia) e Nelson Dutra (Português) e o psiquiatra Celso Lopez de Souza.

A USP oferece 11.147 vagas em 106 carreiras de graduação. Desse total, 8.317 são destinadas à seleção pelo vestibular. A lista de aprovados na segunda fase da Fuvest sai no dia 24 de janeiro. Essa é a data da primeira chamada. A segunda chamada acontece no dia 31 de janeiro. E a terceira chamada é no dia 7 de fevereiro.

A Unicamp oferece no 3.340 vagas. Desse total, 2.570 são destinadas a quem presta o vestibular. A lista de aprovados na segunda fase sai no dia dez de fevereiro.

Foto: Werther Santana/Estadão