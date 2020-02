Escândalo dos livros de Rondônia e o polêmico teste de fluência; ouça no ‘Estadão Notícias’

Na última semana, o Estado teve acesso a um documento do Ministério da Educação (MEC) que fala da implementação de um teste para medir a velocidade da leitura de crianças do 2º ano do ensino fundamental. A chamada Avaliação Nacional de Fluência divide a opinião de especialistas e deve enfrentar dificuldades na aplicação em nível nacional.

Ainda na semana passada, o governo de Rondônia pediu que fossem recolhidos dezenas de livros das bibliotecas das escolas. A lista de 43 obras inclui clássicos como Macunaíma, Os Sertões e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para explicar a polêmica, conversamos com a repórter especial de educação Renata Cafardo.

