Escola Sem Partido: um debate oportunista ou oportuno? Ouça no ‘Estadão Notícias’

*Por Carolina Ercolin

O tema do episódio desta segunda (12) é educação. Como se não bastasse os desafios de uma área que tem aparecido no noticiário só com menções negativas, ainda há projetos polêmicos na pauta. Um deles é o Escola Sem Partido, assunto que ganha reforço com a eleição de Jair Bolsonaro, um ferrenho defensor do texto lá no Congresso e que vem ganhando adeptos e as rodas de conversa dos brasileiros. Afinal, é um debate oportunista ou oportuno?

Aprofundamos o debate numa conversa com Olavo Nogueira Filho, diretor de políticas educacionais do Todos pela Educação. Para ele, a lei já proíbe doutrinação de alunos.

Confira ainda nesta edição o que será notícia na área econômica ao longo desta semana e a coluna “Direto ao Assunto”, com José Nêumanne Pinto.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.