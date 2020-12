Escolas fechadas prejudicam a saúde das crianças? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, umas das primeiras ações foi o fechamento de estabelecimentos educacionais, sejam privados ou públicos. Algumas escolas particulares já reabriram com um número limitado de estudantes, enquanto municipais, estaduais e federais seguem fechadas. Mas, um grupo de pediatras resolveu se manifestar contra o fechamento dessas unidades educacionais. Segundo o movimento “Lugar de Criança é na Escola”, as pesquisas já mostraram que as crianças se contaminam menos e transmitem menos o vírus. Ainda de acordo com esses pediatras, as crianças em isolamento passaram a apresentar problemas graves de comportamento, sintomas psicossomáticos como dores, diarreia, falta de sono e excesso de demanda dos pais.

Afinal, devemos relevar a pandemia para não prejudicar a saúde mental das crianças? A falta de contato com os colegas prejudica no desenvolvimento durante a infância? Na edição de hoje, conversamos com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, que buscou entender esse movimento criado por pediatras, e nos explica a motivação do grupo.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.