ESPECIAL: As “Malalas” que existem no Brasil; ouça reportagem no ‘Estadão Notícias’

Edição do ‘Estadão Notícias’ desta terça-feira, 17, apresenta reportagem especial de Carolina Ercolin. Ela esteve em um dos compromissos públicos de Malala Yousafzai, ativista paquistanesa e a pessoa mais jovem a vencer um Prêmio Nobel da Paz. Mais do que repercutir o depoimento e experiências de Malala, reportagem ouviu diversos personagens impactados pela trajetória da paquistanesa. E que, de alguma forma, enfrentam uma série de obstáculos para garantir o acesso à educação no País. “As soluções para cada comunidade costumam estar nas próprias comunidades”, disse a ativista.

Malala ficou seis dias no Brasil e está reunida desde esta segunda, dia 16, com ativistas de sete países diferentes em Dubai para ações do projeto de educação da Nobel. Duas das representantes são brasileiras. Ouça reportagem especial no player acima.

